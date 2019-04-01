Прокуратура нашла недочеты в договорах между застройщиком «Эколог» и дольщиками Общество

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы нашла недочеты в договорах долевого участия, заключенных компанией «Эколог» с гражданами.

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«Общество с ограниченной ответственностью «Эколог» не указывало в них все основания расторжения, предусмотренные п. 1.1 ст. 9 федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ «Нарушение иных прав потребителей», по результатам рассмотрения которого руководитель организации оштрафован на 1 тыс. рублей.

«Кроме того, генеральному директору ООО «Эколог» внесено представление об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей, которое рассмотрено и удовлетворено», — сказала собеседница агентства.