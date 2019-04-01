Парковка у площади Ленина в Пензе станет платной Общество

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Платная муниципальная парковка начнет действовать в Пензе вблизи площади имени В.И. Ленина, торгового центра «Империя» и здания регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России с 1 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, оборудовать и использовать парковку в качестве оператора должно муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы».

Ожидается, что всего на этой территории смогут разместиться 70 машин. Частично новая парковка будет размещена на месте бывшей частной платной стоянки у «Империи», ликвидированной 5 марта.

Семь мест планируется предусмотреть для инвалидов, они будут бесплатными. Их разместят до шлагбаума — на въезде со стороны улицы Кирова.

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Для всех остальных категорий плата за пользование одним парковочным местом составит 20 рублей в час. При этом в течение 5 минут можно будет бесплатно находиться на территории стоянки. Кроме того, предпринимателям разрешат остановку в целях загрузки и разгрузки транспортного средства.

Парковка будет работать круглосуточно и ежедневно.

Как сообщил ИА «PenzaNews» начальник отдела по организации платных муниципальных парковок департамента ЖКХ Пензы Александр Савенков, на данный момент подготовлена заявка на финансирование работ на сумму около 3,5 млн. рублей.

По его словам, после выделения денежных средств намечено нанести новую разметку, установить парковочные столбики, приобрести, разместить и настроить специальное оборудование.