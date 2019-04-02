В Пензе планируется благоустроить смотровую площадку на Западной поляне Общество

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Одну из смотровых площадок, расположенных на Западной поляне Пензы, планируется благоустроить в ближайшей перспективе. Об этом сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев.

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«Несколько земельных участков мы возвратили в муниципальную собственность. […] Есть решения суда. Они вступили в законную силу», — сказал он в ходе совещания в мэрии Пензы утром во вторник, 2 апреля.

Виктор Кувайцев пояснил, что речь идет о территории за дворцом единоборств «Воейков», где будет создан сквер, и смотровой площадке на Западной поляне, концепцию благоустройства которой предстоит обсудить со специалистами.

«По территории смотровой площадки надо делать межевание, поставить его [земельный участок] на кадастровый учет как рекреационную зону», — добавил мэр.

Виктор Кувайцев отметил, что в силу объективных причин за один год не получится благоустроить большое количество территорий.