Очевидец, спасший в Пензе провалившегося под лед мужчину, оказался ветераном МЧС Общество

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Очевидец, спасший мужчину, который провалился под лед на ручье Стремянный вблизи садоводческого товарищества «40 лет Октября» в Пензе 2 апреля, оказался ветераном МЧС. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Александр Грязев более 30 лет жизни отдал службе в пожарной охране», — отметили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что ему помог находившийся поблизости рыбак, которого сотрудники МЧС просят позвонить в главное управление и оставить свои контактные данные.

По словам Александра Грязева, в момент происшествия он находился на даче, куда пришел утром, чтобы покормить собак.

«Слышу: кто-то зовет на помощь. В водоеме я увидел мужчину. Он был по шею в ледяной каше и звал на помощь. Взяв веревку, я выбежал на берег и стал бросать ее утопающему. В это время подоспел еще один рыбак. Вместе нам удалось вытянуть мужчину на берег», — пояснил он.