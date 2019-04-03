EN
20:55:18 Среда, 3 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе обсудили, что ждет детскую железную дорогу после реконструкции

09:14 | 03.04.2019 | Общество

Печать

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Перспективы развития инфраструктуры детской железной дороги в Пензе после ее реконструкции стали одной из главных тем рабочей встречи мэра Виктора Кувайцева с представителями ОАО «РЖД», состоявшейся в городской администрации.

В Пензе обсудили, что ждет детскую железную дорогу после реконструкции

Фото: Penza-gorod.ru

На ней был представлен проект, который предусматривает реконструкцию существующего участка железнодорожного пути протяженностью более 2 км, строительство административно-учебного здания и пассажирского павильона, а также обновление одной из платформ.

Предполагается, что в новом здании будут действовать учебные классы для юных железнодорожников.

При этом часть площадей предложено выделить под размещение детского технопарка «Кванториум». Там школьники смогут получать дополнительное образование технической направленности, используя инновационное оборудование.

Читайте также

«РЖД» планирует передать Пензе здание спорткомплекса «Локомотив»

«Главное — посмотреть по потребностям города, области и железной дороги, как будут выглядеть и чем насыщаться «кванты» технопарка, какими темами, оборудованием. Смысл — сделать центр детского творчества машиностроительной тематики», — пояснил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Максим Киселев.

В свою очередь Виктор Кувайцев добавил, что предложения, касающиеся будущего детского технопарка, будут сформулированы вместе с представителями министерства образования Пензенской области.

«После этого готовы еще раз встретиться и обсудить детали», — сказал мэр Пензы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по итогам встречи было решено утвердить план реализации данного проекта, в котором определить зоны ответственности каждой из сторон.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области с начала года зарегистрировано 15 случаев бешенства На проспекте Строителей в Пензе мужчина получил удар ножом в грудь
Юсефу Пончееву присвоено звание «Заслуженный врач РФ» На вокзале Пенза-I открыты бизнес-зал и переговорная комната
В Пензе навели порядок более чем на 70 контейнерных площадках Мэр Пензы назвал участников проекта «PROдвижение» коллегами
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама