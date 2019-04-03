В Пензе обсудили, что ждет детскую железную дорогу после реконструкции Общество

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Перспективы развития инфраструктуры детской железной дороги в Пензе после ее реконструкции стали одной из главных тем рабочей встречи мэра Виктора Кувайцева с представителями ОАО «РЖД», состоявшейся в городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

На ней был представлен проект, который предусматривает реконструкцию существующего участка железнодорожного пути протяженностью более 2 км, строительство административно-учебного здания и пассажирского павильона, а также обновление одной из платформ.

Предполагается, что в новом здании будут действовать учебные классы для юных железнодорожников.

При этом часть площадей предложено выделить под размещение детского технопарка «Кванториум». Там школьники смогут получать дополнительное образование технической направленности, используя инновационное оборудование.

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«Главное — посмотреть по потребностям города, области и железной дороги, как будут выглядеть и чем насыщаться «кванты» технопарка, какими темами, оборудованием. Смысл — сделать центр детского творчества машиностроительной тематики», — пояснил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Максим Киселев.

В свою очередь Виктор Кувайцев добавил, что предложения, касающиеся будущего детского технопарка, будут сформулированы вместе с представителями министерства образования Пензенской области.

«После этого готовы еще раз встретиться и обсудить детали», — сказал мэр Пензы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по итогам встречи было решено утвердить план реализации данного проекта, в котором определить зоны ответственности каждой из сторон.