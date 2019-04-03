Пензенские газодымозащитники провели учения на железной дороге Общество

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области и центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС), имеющие квалификацию «Газодымозащитник», приняли участие в учениях на железнодорожном транспорте.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Они включали в себя несколько этапов.

Сначала предстояло преодолеть полосу психологической подготовки с препятствиями разного уровня.

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Затем участники отработали свои навыки на силовых тренажерах в тепловой камере в полном обмундировании и дыхательных аппаратах.

После этого газодымозащитники должны были найти условных пострадавших в дымокамере.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, участники учений справились со всеми задачами.

Так, присутствовавший на месте заместитель начальника регионального ведомства Алексей Рыжов положительно оценил работу коллег.

«Таких тренировок надо проводить больше и на разных объектах», — подытожил он.