«Пензадормост» запустил асфальтобетонный завод Общество

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Асфальтобетонный завод, расположенный на одном из участков МУП «Пензадормост», запущен после зимнего перерыва.

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Директор предприятия Юрий Парастаев проинформировал мэра Пензы Виктора Кувайцева, посетившего объект 3 апреля, что в настоящее время производительность составляет около 25 тонн в час, а летом показатель будет увеличен до 40 тонн.

Он добавил, что завод обеспечен всеми необходимыми материалами.

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Также Юрий Парастаев пояснил, что в зависимости от погоды изготавливается литая либо горячая асфальтобетонная смесь.

«При достижении +8–10°C будем работать чистым горячим асфальтом», — сказал он.

В свою очередь Виктор Кувайцев выразил мнение, что функционирование асфальтобетонного завода позволит увеличить производительность работ по ремонту дорог.

«Важно, наращивать объемы восстановленного асфальтового покрытия, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.