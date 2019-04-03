Активисты РГО из Пензы отправятся в экспедицию по Казахстану и Киргизии Общество

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Четверо представителей пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) — Игорь Пантюшов, Олег Ткачев, Ольга Ильина и Алла Тархова — посетят Казахстан и Киргизию в рамках второго этапа проекта «Этнографическая экспедиция «Современный этномир» с 8 по 24 апреля.

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«Существует масса разрозненных публикаций о жизни соотечественников в интернете, есть статьи, но нет никакого научного обоснования, нет никаких исследований. Собственно, наша экспедиция первая за 28 лет после развала Советского Союза», — отметил председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в министерстве культуры и туризма Пензенской области в среду, 3 апреля.

Он пояснил, что тем самым данную тему намечено ввести в научный оборот.

«Мы проедем по местам наиболее компактного проживания русскоговорящего населения, а именно: Нур-Сурлан, это, вы знаете, Астана, Караганда, Алма-Ата, в Киргизии — Каракол и Бишкек», — сказал глава отделения.

Игорь Пантюшов уточнил, что в этих городах, а также близлежащих селах и казачьих станицах участники экспедиции будут общаться с местными жителями, посещать крупнейшие вузы и договариваться о дальнейшем сотрудничестве.

Он отметил, что со словами напутствия к путешественникам обратился уроженец Пензы, космонавт Александр Самокутяев, от имени которого молодежи Казахстана и Киргизии будут переданы приветственные адреса.

Игорь Пантюшов сообщил, что отчет по первому этапу этнографической экспедиции, который прошел в Узбекистане в октябре 2018 года, составил 172 страницы, а по Казахстану и Киргизии он ожидается не менее объемным.

В свою очередь президент медиа-клуба «45 меридиан» отделения РГО Олег Ткачев уточнил, что участники уже не так волнуются, как перед первой экспедицией.

Затем своими ожиданиями поделилась начальник отдела культурно-проектной деятельности ПГУ Алла Тархова. Она выразила надежду на то, что удастся наладить новые культурные связи.

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После этого член совета областного отделения РГО Ольга Ильина добавила, что участники предложат жителям Казахстана и Киргизии посетить Пензу с ответным визитом.

Подводя итог сказанному, министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова высоко оценила профессионализм членов РГО.

«Хотелось бы, чтобы вы там надолго закрепили дружественные отношения, чтобы эти экспедиции стали взаимными, чтобы наши соотечественники могли приехать сюда и мы бы так же радушно их встретили. Результатом вашей экспедиции будут очень много исследовательских работ и документов, но самое важное, что вот эта связь должна не просто сохраниться, а приумножиться и продолжиться на долгие годы», — сказала она.

В завершение инспектор регионального управления Росприроднадзора Татьяна Красноносова передала от природоохранных учреждений и ведомств красную книгу Пензенской области и издания о степях для вуза, который она окончила — Карагандинского государственного университета.