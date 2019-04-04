В Пензе 30 молодых семей получили жилищные сертификаты Общество

Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. 30 молодых семей с детьми получили сертификаты, дающие право на денежную выплату на приобретение или строительство жилья, в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в малом зале мэрии Пензы в четверг, 4 апреля.

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Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев, который на протяжении нескольких лет занимал должность главы города, отметил, что каждый раз с удовольствием приходит в родное для него здание администрации Пензы, особенно по таким радостным поводам.

«Когда есть возможность что-то дать, что-то подарить, это всегда приятно», — сказал он.

Глава региона выразил уверенность в том, что присутствующих в зале детей ждет прекрасное будущее.

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«Искренне желаю, чтобы в ваших семьях всегда царила любовь, [...] чтобы дети росли умными, здоровыми, были похожи на своих родителей», — добавил Иван Белозерцев.

После этого непосредственно состоялась церемония вручения сертификатов.

В ней также приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания области Вячеслав Космачев, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Николай Тактаров.

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» действует в Пензе с 2005 года.

Согласно официальным данным, за период ее реализации жилищные условия улучшили 2 тыс. 387 молодых семей. Общая площадь приобретенного жилья составила более 112 тыс. кв. метров. На эти цели из бюджетов разных уровней было выделено более 1,1 млрд. рублей.

В 2019 году социальную выплату получат 98 молодых семей, в том числе 30 многодетных.