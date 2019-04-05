В Пензенской области будет создана система долговременного ухода за пожилыми людьми Общество

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Дорожная карта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами старше 65 лет разработана в Пензенской области в рамках национального проекта «Демография».

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В 2019 году в организуемой работе примут участие службы здравоохранения и соцобслуживания пилотных районов — Белинского, Бессоновского, Колышлейского, Кузнецкого, Мокшанского, Никольского и Сердобского, а также Октябрьского района Пензы.

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На этих территориях среди пожилых граждан и инвалидов выявляют тех, кто нуждается в предоставлении социальных и медицинских услуг с учетом рекомендаций Минздрава и Минтруда РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства труда, социальной защиты и демографии, разработанная система долговременного ухода за пожилыми гражданами включает сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме.

Также планируется привлечение патронажной службы и сиделок, оказание помощи членам семьи в организации ухода за пожилым родственником при содействии организаций социального обслуживания и медицинской сферы.