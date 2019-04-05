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В Пензе медики подсчитали число шагов в маршрутах для прогулок

14:35 | 05.04.2019 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Специалисты областного центра медицинской профилактики подсчитали количество шагов, которое необходимо для прохождения пяти популярных прогулочных маршрутов Пензы, чтобы наглядно показать, как мало нужно для ведения здорового образа жизни.

В Пензе медики подсчитали число шагов в маршрутах для прогулок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, чтобы преодолеть 3,2 км на набережной в микрорайоне «Город Спутник» потребуется 6,4 тыс. шагов, а прогулка по 6-километровой Олимпийской аллее включает в себя 12 тыс. шагов.

Центральная часть улицы Московской составляет 2 тыс. 170 метров, или 4 тыс. 340 шагов. При этом если проследовать на подъем, в направлении Спасского собора, нагрузка будет вдвое больше, чем в обратном.

Чтобы пройти тропу здоровья длиной около 3 км в районе центрального парка имени В.Г. Белинского, потребуется примерно 6 тыс. шагов, а 2 км велолыжероллерной трассы в Ахунах — 4 тыс.

Комментируя эти цифры, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева пояснила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить от 6 тыс. до 10 тыс. шагов ежедневно для поддержания необходимого минимума нормальной физической активности.

«Каждый для себя может выбрать наиболее подходящий маршрут, оптимальный по нагрузке, приближенности месторасположения и своих физических способностей. Главное — помнить, что на пути к вашему здоровью лежат всего лишь несколько тысяч шагов ежедневно. Вот инструмент, который мы должны использовать сами и быть примером для других», — отметила она.

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