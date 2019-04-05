Мэр Пензы предложил направить в город-побратим приглашение на туристическую выставку Общество

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил пригласить представителей Могилева на всероссийскую выставку «Туризм, отдых и оздоровление – 2019», которая пройдет 26 и 27 апреля.

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Он напомнил, что Пенза и Могилев являются городами-побратимами.

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«Недавно был праздник, символизирующий содружество наших стран — День единения народов России и Белоруссии. Мы на протяжении нескольких лет поддерживаем связь с Могилевом в социально-культурной и экономической сферах. Надо продолжать конструктивное сотрудничество», — сказал он в ходе заседания совета по инвестиционному развитию и предпринимательству, состоявшегося в мэрии Пензы в пятницу, 5 апреля.

В свою очередь председатель торгово-промышленной палаты Пензенской области Владимир Подобед выразил надежду на то, что предстоящее мероприятие поможет раскрыть туристический потенциал региона.

«Роль мероприятия — рассказать о новых объектах, достижениях предприятий и организаций региона, привлечь людей, инвесторов, средства и сделать Пензу более узнаваемой», — цитирует главу областной ТПП пресс-служба мэрии.