В Пензе представят к награде очевидцев, спасших провалившегося под лед человека Общество

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Александр Грязев и Вадим Фирсов, вытащившие мужчину, который провалился под лед на ручье Стремянный в Пензе, будут представлены к награждению медалью «За спасение погибающих на водах». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве напомнили, что инцидент произошел утром 2 апреля — крики о помощи услышали ветеран МЧС Александр Грязев, более 30 лет жизни отдавший службе в пожарной охране, который в тот день приехал на дачу, и рыбачивший неподалеку человек, на поиски которого после случившегося ушло некоторое время.

«После публикации информации о поиске героя стали поступать звонки, в том числе от родных мужчины», — пояснили в пресс-службе, добавив, что так удалось разыскать второго героя — Вадима Фирсова.

Мужчины будут отмечены за проявленную гражданскую активность.