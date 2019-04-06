Хранившаяся 25 лет в пензенском УФСБ валюта будет передана в собственность государства Общество

Пенза, 6 апреля 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы удовлетворил заявление межрегионального территориального управления Росимущества в Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Пензенской области о признании бесхозяйным и обращении в собственность Российской Федерации имущества — 600 долларов, более 27 тыс. купонов Украины и заколки для галстука, которые были изъяты в ходе оперативно-разыскных мероприятий и с 1994 года находятся на хранении в кассе регионального УФСБ.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, материалы оперативно-разыскных мероприятий были уничтожены еще в 1996 году по истечении срока хранения.

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«Установить принадлежность имущества по имеющимся документам не представляется возможным. Какие-либо лица о своих правах на него не заявляли, и их наличие не установлено. Процессуальное решение в отношении спорного имущества не принималось. Вещественными доказательствами в рамках уголовного дела оно не признавалось, поскольку не является предметом преступного посягательства и орудием преступления по уголовному делу», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что пока решение суда о передаче в собственность государства имущества, хранящегося в УФСБ России по Пензенской области, не вступило в законную силу.