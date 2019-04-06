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Кувайцев лично проверил ход работ по ликвидации последствий обрушения плит на мосту

12:45 | 06.04.2019 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев повторно выехал на улицу Токарную, где произошло обрушение нескольких тротуарных плит мостового сооружения.

Кувайцев лично проверил ход работ по ликвидации последствий обрушения плит на мосту

Фото: Penza-gorod.ru

На месте он проконтролировал ход работ по ликвидации последствий происшествия.

«До момента принятия решения о мероприятиях по восстановлению пешеходной части сооружения наша задача — предоставить возможность жителям безопасно передвигаться по мосту», — нацелил Виктор Кувайцев ответственных лиц.

По данным пресс-службы мэрии, в настоящее время рабочие убирают обломки бетонных плит и элементы металлических конструкций. Производится опиловка поврежденных деревьев.

Опасный участок огорожен.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром в субботу, 6 апреля, после обрушения нескольких тротуарных плит на мосту на улице Токарной в Пензе мэр Виктор Кувайцев посетил объект. Он распорядился провести обследование сооружения и принять экстренные меры для обеспечения безопасности людей.

Позднее в ходе совещания в администрации Пензы было принято решение организовать в районе моста временную схему движения. Предполагается, что одна полоса будет оставлена для транспорта, вторая — для пешеходов. Рассматривается возможность светофорного регулирования на объекте.

Решение о восстановительных работах и их финансировании будет принято после дополнительного обследования сооружения.

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