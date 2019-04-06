Кувайцев лично проверил ход работ по ликвидации последствий обрушения плит на мосту
Печать
Пенза, 6 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев повторно выехал на улицу Токарную, где произошло обрушение нескольких тротуарных плит мостового сооружения.
Фото: Penza-gorod.ru
На месте он проконтролировал ход работ по ликвидации последствий происшествия.
«До момента принятия решения о мероприятиях по восстановлению пешеходной части сооружения наша задача — предоставить возможность жителям безопасно передвигаться по мосту», — нацелил Виктор Кувайцев ответственных лиц.
По данным пресс-службы мэрии, в настоящее время рабочие убирают обломки бетонных плит и элементы металлических конструкций. Производится опиловка поврежденных деревьев.
Опасный участок огорожен.
Читайте также
В Пензе изменят порядок движения по мосту на улице Токарной
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром в субботу, 6 апреля, после обрушения нескольких тротуарных плит на мосту на улице Токарной в Пензе мэр Виктор Кувайцев посетил объект. Он распорядился провести обследование сооружения и принять экстренные меры для обеспечения безопасности людей.
Позднее в ходе совещания в администрации Пензы было принято решение организовать в районе моста временную схему движения. Предполагается, что одна полоса будет оставлена для транспорта, вторая — для пешеходов. Рассматривается возможность светофорного регулирования на объекте.
Решение о восстановительных работах и их финансировании будет принято после дополнительного обследования сооружения.