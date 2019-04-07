Мэр рассказал, как зоны отдыха у воды в Пензе будут готовить к лету Общество

Пенза, 7 апреля 2019. PenzaNews. Подготовка к летнему сезону зон отдыха, расположенных на территории Пензы вблизи водоемов, будет осуществляться в несколько этапов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев.

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«Планируется завоз свежего песка, проведение санитарной уборки территории, покос травы, расстановка контейнеров для сбора мусора. Подготовительные мероприятия должны завершиться до 1 мая», — пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в летний период на территории всех зон отдыха у водоемов будет обеспечена круглосуточная охрана, а на информационных стендах размещены данные о лабораторных исследованиях воды.

«Обязательное условие работы объектов — техническое освидетельствование зон отдыха в ГИМС [государственной инспекции по маломерным судам] на соответствие требованиям безопасности на воде. Кроме того, будет организовано дежурство спасателей из числа сотрудников управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», — уточнил Виктор Кувайцев.

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Глава администрации Пензы напомнил, что в городе расположено девять зон отдыха у воды: в районе улиц Павлушкина, Сплавной, Лядова — с северной и южной сторон, Арбековских прудов (северо-западная часть), на улице Совхоз-техникум, в микрорайоне ГПЗ-24, на Светлой поляне и на Барковке.

По его словам, в настоящее время они переданы ООО «Департамент развития отдыха и туризма».

«В срок до 15 мая 2019 года все зоны отдыха будут оборудованы. Предприниматель установит шатры, беседки, скамейки, для активного отдыха — площадки для волейбола и мини-футбола. Также будут функционировать пункты аренды инвентаря, точки торговли прохладительными напитками и мороженым», — сказал Виктор Кувайцев.

Он также обратил внимание на то, что есть хорошая практика проведения в таких местах отдыха различных мероприятий — детских праздников, конкурсов и дискотек.

«Надеемся, что на этих территориях арендатор продумает подобные развлечения, потому что для него это в том числе привлечение новых клиентов, а для горожан — интересный досуг», — подытожил мэр Пензы.