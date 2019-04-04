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На набережной Пензы стали видны промежуточные результаты реконструкции

13:49 | 04.04.2019 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Жители и гости Пензы получили возможность оценить новый амфитеатр, обустроенный на набережной реки Суры вблизи монумента «Росток» в ходе масштабной реконструкции.

На набережной Пензы стали видны промежуточные результаты реконструкции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он стал виден после частичного демонтажа тепляков.

Места для отдыхающих расположены постепенно возвышающимися рядами, между которыми предусмотрено достаточное расстояние.

Пока территория не очищена от мусора, в нижней прогулочной зоне все еще лежит снег.

При этом если с одной стороны «Ростка» конструкции, возведенные строителями на зиму, убраны полностью, то с другой тепляки пока не демонтированы.

Спуститься к обновленному участку набережной непосредственно вблизи монумента нельзя, так как там установлено ограждение. Вместе с тем попасть на нижнюю прогулочную зону можно, например, со стороны моста Дружбы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2016 года был заключен контракт с ООО «УК «Возрождение торговый дом» на выполнение первого этапа реконструкции набережной реки Суры в Пензе. По допсоглашению его цена составила свыше 113 млн. рублей.

В июле 2018 года был заключен новый контракт с ООО «Техстрой» на 100 млн. рублей.

8 апреля 2019 года состоится электронный аукцион, по результатам которого будет определен подрядчик, ответственный за третий этап реконструкции. Начальная (максимальная) цена контракта составляет около 99 млн. рублей.

В 2018 и 2019 годах проект обновления набережной реки Суры в Пензе становился победителем рейтингового голосования в рамках программы формирования комфортной городской среды. Благодаря этому реконструкция ведется при поддержке федерального бюджета.

26 марта мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил задействовать обновленную часть набережной во время праздничных мероприятий 1 и 9 мая. По его словам, будущий подрядчик должен огородить территорию, на которой будет вести работы, а вся остальная территория уже может использоваться горожанами.

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