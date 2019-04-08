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Всероссийский молодежный медиафорум предлагается объединить с фестивалем «А мы из Пензы»

12:42 | 08.04.2019 | Общество

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Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил совместить проведение всероссийского молодежного медиафорума с фестивалем средств массовой информации региона «А мы из Пензы».

Всероссийский молодежный медиафорум предлагается объединить с фестивалем «А мы из Пензы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На Российском инвестиционном форуме в Сочи с руководителем Федерального агентства по делам молодежи была достигнута договоренность о проведении в Пензе всероссийского молодежного форума. Мы могли бы совместить его работу с региональным фестивалем СМИ «А мы из Пензы», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 8 апреля.

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По мнению Ивана Белозерцева, визит начинающих журналистов из разных уголков России в Пензу побудит их посвятить свои публикации и сюжеты региону.

«Всероссийский молодежный медиафорум — это молодые журналисты со всей страны, это хорошая возможность в год 80-летия Пензенской области рассказать о ее достижениях, достопримечательностях, но главное — о людях, об их жизни, труде, проблемах и путях их решения», — отметил губернатор.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, данный вопрос поручено проработать заместителю председателя правительства региона Олегу Ягову до предстоящего понедельника, 15 апреля.

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