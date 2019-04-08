На улицах Пензы высадят более 300 тыс. цветов Общество

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Более 300 тыс. цветов планируется высадить на улицах Пензы после того, как установится теплая погода.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, рассада уже заготовлена специалистами МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».

Предполагается, что цветочные композиции украсят скверы имени В.Г. Белинского, М.Ю. Лермонтова, Л.Б. Ермина и другие.

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Также клумбы будут разбиты на улицах Славы, Московской, в районе проспекта Победы, вблизи памятников и монументов.

В понедельник, 8 апреля, мэр Виктор Кувайцев посетил МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» с рабочим визитом, в ходе которого обсудил с директором предприятия Вячеславом Голохвастовым планы по цветочному оформлению и озеленению улиц.

Глава администрации города оценил эскизы композиций, которые украсят клумбы, и призвал завершить основной объем работ ко Дню Победы.