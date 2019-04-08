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На улицах Пензы высадят более 300 тыс. цветов

19:04 | 08.04.2019 | Общество

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Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Более 300 тыс. цветов планируется высадить на улицах Пензы после того, как установится теплая погода.

На улицах Пензы высадят более 300 тыс. цветов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, рассада уже заготовлена специалистами МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».

Предполагается, что цветочные композиции украсят скверы имени В.Г. Белинского, М.Ю. Лермонтова, Л.Б. Ермина и другие.

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Также клумбы будут разбиты на улицах Славы, Московской, в районе проспекта Победы, вблизи памятников и монументов.

В понедельник, 8 апреля, мэр Виктор Кувайцев посетил МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» с рабочим визитом, в ходе которого обсудил с директором предприятия Вячеславом Голохвастовым планы по цветочному оформлению и озеленению улиц.

Глава администрации города оценил эскизы композиций, которые украсят клумбы, и призвал завершить основной объем работ ко Дню Победы.

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