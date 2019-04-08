МУП продаст часть выращенной рассады цветов предприятиям и жителям Пензы Общество

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» планирует продать часть выращенной рассады цветов.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, ожидается, что организации и предприятия купят 40 тыс. цветов для благоустройства прилегающих территорий.

Так, ежегодно с МУПом сотрудничают «Радиозавод», «Маяк», «Пензадизельмаш», федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко и другие учреждения.

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Оставшиеся 20 тыс. цветов будут предложены жителям. Приобрести их можно будет непосредственно в МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» на улице 40 лет Октября или на ярмарках для садоводов, которые проводятся ежегодно.

В понедельник, 8 апреля, мэр Виктор Кувайцев посетил МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» с рабочим визитом, в ходе которого обсудил с директором предприятия Вячеславом Голохвастовым планы по цветочному оформлению и озеленению улиц.

Глава администрации города оценил эскизы композиций, которые украсят клумбы, и призвал завершить основной объем работ ко Дню Победы.