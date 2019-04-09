Олег Шибаев опасается провокаций в Пензе в День Победы Общество

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев заявил, что опасается провокаций во время проведения в Пензе шествия в День Победы.

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«Десятки и сотни тысяч честных людей на территории нашей области готовятся к этому празднику, чтобы прийти, почтить память воевавшего поколения. Но в то же время прошу не забывать, что не все так настроены патриотично к проведению этого шествия. Есть узкие группы лиц, которые готовят, это точно совершенно, определенные провокационные действия для решения своих каких-то [...] задач», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 9 апреля.

Олег Шибаев пояснил, что тревога возникла после событий, произошедших в 2018 году.

Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Если кто не обратил в прошлом году внимания, было в составе шествия такое движение как НОД — Национально-освободительное движение. [...] Организовали провокацию с фигурным падением человека поперек дороги, чтобы пресса это поснимала, как его пытались отвести в сторону. Рядом с ним находилась группа крепких мальчиков, которые ни во что не вмешивались, а просто стояли и смотрели со стороны», — напомнил руководитель штаба.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев выразил уверенность в том, что правоохранительные органы готовы к подобным инцидентам, а прошлогодним событиям была дана надлежащая оценка.