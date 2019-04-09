В Пензе пока не принято решение о маршруте движения «Бессмертного полка» Общество

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Окончательное решение о маршруте движения участников акции «Бессмертный полк», которая пройдет в Пензе в День Победы, пока не принято.

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«Подготовка вызывает очень много споров, много эмоций. Нам сейчас необходимо будет принять решение, как мы будем проводить этот праздник, чтобы не допустить фатальную ошибку», — пояснил руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев в ходе совещания в мэрии Пензы во вторник, 9 апреля.

Он напомнил, что существует годами отработанная схема движения — с улицы Коммунистической по проспекту Победы с разворотом у магазина «Василек» и возвращением к монументу воинской и трудовой славы пензенцев.

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«Главный и единственный вопрос, который возникает при подготовке и проведении этого праздника: мы из года в год не знаем, какое именно количество людей будут участвовать в шествии «Бессмертного полка». В прошлом году было 40 [тыс.], в этом я как организатор шествия, буду заявлять 45 [тыс.]. Что из этого получится, пока сказать не могу», — сказал Олег Шибаев.

По его словам, при участии 45 тыс. человек протяженность колонны составит не менее 1,6 км.

«Маршрут, которым мы шли в прошлые годы — 1 тыс. 350 [метров]. Получится так, что «головой» колонный мы уже закончим движение и встанем на свое место, а «хвост» не начнет движение», — выразил он опасение.

В связи с этим Олег Шибаев вновь предложил рассмотреть возможность пересмотра маршрута движения «Бессмертного полка» в сторону увеличения.

«Все шествие займет, грубо говоря, два часа», — предположил он.