Масштаб акции «Бессмертный полк» говорит о желании людей отдать дань уважения — мэр Пензы Общество

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Масштаб акции «Бессмертный полк», к которой с каждым годом присоединяются все больше людей, в том числе в Пензе, свидетельствует о стремлении граждан отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Такое мнение высказал глава городской администрации Виктор Кувайцев после того, как руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев выразил недовольство расстановкой акцентов при освещении данного мероприятия.

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«Как сводки с полей: приняли участие 15 тыс., приняли участие 25 [тыс.], потом — 40 [тыс.]. Я думаю, все-таки надо нам уйти от этой статистики и больше обращать внимание именно на духовную составляющую этого мероприятия — почему люди выходят с портретами своих родственников — и больше услышать именно личных историй участия и историй тех людей, кто на портретах», — сказал Олег Шибаев в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы утром во вторник, 9 апреля.

Комментируя эти слова, Виктор Кувайцев заметил, что в данном случае цифры тоже можно считать показательными.

«Я уверен, что все понимают: административным каким-то ресурсом такое количество собрать в движение невозможно. Люди приходят, наверное, по зову сердца, понимая, что они отдают дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. И, к счастью, у нас таких людей становится все больше и больше», — подчеркнул мэр Пензы.