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Масштаб акции «Бессмертный полк» говорит о желании людей отдать дань уважения — мэр Пензы

11:48 | 09.04.2019 | Общество

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Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Масштаб акции «Бессмертный полк», к которой с каждым годом присоединяются все больше людей, в том числе в Пензе, свидетельствует о стремлении граждан отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Такое мнение высказал глава городской администрации Виктор Кувайцев после того, как руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев выразил недовольство расстановкой акцентов при освещении данного мероприятия.

Масштаб акции «Бессмертный полк» говорит о желании людей отдать дань уважения — мэр Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как сводки с полей: приняли участие 15 тыс., приняли участие 25 [тыс.], потом — 40 [тыс.]. Я думаю, все-таки надо нам уйти от этой статистики и больше обращать внимание именно на духовную составляющую этого мероприятия — почему люди выходят с портретами своих родственников — и больше услышать именно личных историй участия и историй тех людей, кто на портретах», — сказал Олег Шибаев в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы утром во вторник, 9 апреля.

Комментируя эти слова, Виктор Кувайцев заметил, что в данном случае цифры тоже можно считать показательными.

«Я уверен, что все понимают: административным каким-то ресурсом такое количество собрать в движение невозможно. Люди приходят, наверное, по зову сердца, понимая, что они отдают дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. И, к счастью, у нас таких людей становится все больше и больше», — подчеркнул мэр Пензы.

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