В Пензе представители власти оценили готовность автобусов к дачному сезону Общество

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов, мэр Пензы Виктор Кувайцев, глава города Николай Тактаров и начальник управления транспорта и связи Юлия Еремина оценили готовность автобусов большой и малой вместимости, которые планируется задействовать на дачных маршрутах.

Фото: Penza-gorod.ru

Они обратили особое внимание на техническое и санитарное состояние транспорта.

Читайте также

На проспекте Победы в Пензе разместят новый остановочный павильон для дачников

«Часть автобусов зимой не использовалась. Видим, что их подготовили к дальнейшей эксплуатации», — отметил Виктор Кувайцев.

Он распорядился, чтобы до конца недели все транспортные средства были приведены в надлежащее состояние.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перед началом дачного сезона планируется организовать встречу с председателями садовых некоммерческих товариществ, на которой до них будет доведена информация о маршрутах и ценах на проезд.