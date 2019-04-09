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В Пензе представители власти оценили готовность автобусов к дачному сезону

17:43 | 09.04.2019 | Общество

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Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов, мэр Пензы Виктор Кувайцев, глава города Николай Тактаров и начальник управления транспорта и связи Юлия Еремина оценили готовность автобусов большой и малой вместимости, которые планируется задействовать на дачных маршрутах.

В Пензе представители власти оценили готовность автобусов к дачному сезону

Фото: Penza-gorod.ru

Они обратили особое внимание на техническое и санитарное состояние транспорта.

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«Часть автобусов зимой не использовалась. Видим, что их подготовили к дальнейшей эксплуатации», — отметил Виктор Кувайцев.

Он распорядился, чтобы до конца недели все транспортные средства были приведены в надлежащее состояние.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перед началом дачного сезона планируется организовать встречу с председателями садовых некоммерческих товариществ, на которой до них будет доведена информация о маршрутах и ценах на проезд.

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