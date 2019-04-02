На проспекте Победы в Пензе разместят новый остановочный павильон для дачников Общество

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Новый остановочный павильон будет размещен на проспекте Победы в Пензе напротив здания бывшего кинотеатра «Салют», где дачники смогут укрыться от непогоды. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания в городской администрации утром во вторник, 2 апреля.

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Он поинтересовался у своего заместителя Юрия Ильина, успеет ли подрядчик установить павильон до начала дачного сезона, который стартует в Пензе менее чем через три недели.

«Контракт заключен. Срок исполнения — 20 апреля», — сказал Юрий Ильин.

По его словам, работы планируется начать как можно раньше.

Согласно данным портала госзакупок, 25 марта департамент ЖКХ Пензы заключил муниципальный контракт с ООО «Барс» на размещение остановочного павильона на проспекте Победы в Пензе по направлению из центра города. Стоимость работ составит 500 тыс. рублей.