В Пензенской области активизировались клещи Общество

Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Сезон активности клещей стартовал в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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В ведомстве уточнили, что первый укус иксодового клеща, который может быть переносчиком заболеваний, был зарегистрирован в регионе 4 апреля, то есть на шесть дней раньше, чем в 2018 году.

«В результате укуса клеща существует реальный риск заражения клещевым энцефалитом, боррелиозом, клещевым риккетсиозом, эрлихиозом и анаплазмозом человека», — напомнили в Роспотребнадзоре.

В управлении призвали жителей Пензенской области быть внимательными не только при выезде на природу, в том числе на дачный участок, но и в городе — в парках, скверах и во дворе.

«В 2018 году было зарегистрировано 84 случая иксодового клещевого боррелиоза, все они местные. Заболевания фиксировались среди жителей Пензы и десяти районов —Бессоновского, Городищенского, Каменского, Лунинского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Сердобского, Пензенского и Кузнецкого», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что медицинские учреждения региона готовы к приему пострадавших от нападения клещей.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области обеспечен достаточным количеством тест-систем для проведения исследований клещей на все виды инфекций, передаваемых клещами. Прием клещей на исследование осуществляется в вирусологической лаборатории учреждения в рабочие дни», — уточнили в ведомстве.