Из России выдворены граждане Узбекистана, задержанные в Пензенской области Общество

Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Двое граждан Узбекистана, нелегально находившихся в Пензенской области, выдворены за пределы России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, один из них в период своего пребывания в стране неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения и миграционного законодательства.

«Он был выявлен сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России в ноябре 2017 года. Было принято решение о запрете въезда на территорию страны на три года. Иностранец обратился в Бессоновский районный суд с административным иском о признании решения о закрытии въезда недействительным, заявление было оставлено без удовлетворения», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что после этого мужчина обратился в Пензенский областной суд с апелляционной жалобой, но она была оставлена без удовлетворения.

«Гражданин Узбекистана, зная о принятом решении, своевременно не покинул территорию страны и скрывался в Пензенской области. После того как сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии установили его местонахождение и задержали, было вынесено решение о депортации, которое исполнено в апреле», — добавили в пресс-службе.

В полиции отметили, что примерно в этот же период был задержан еще один гражданин Узбекистана, который в аналогичной ситуации уклонялся от выезда из России.

«Он также вывезен за пределы государства. Обоим иностранцам въезд на территорию страны запрещен на пять лет», — пояснили в УМВД.