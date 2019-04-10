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Ульяновская делегация ознакомилась с пензенским опытом сопровождения инвалидов

09:59 | 10.04.2019 | Общество

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Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Директор департамента повышения качества жизни населения министерства семейно-демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Гурьева и начальник отдела развития соцобслуживания ведомства Анна Демкина ознакомились с опытом Пензенской области в сфере сопровождаемого проживания молодых инвалидов.

Ульяновская делегация ознакомилась с пензенским опытом сопровождения инвалидов

Фото: Trud.pnzreg.ru

Они посетили корпус областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Чиновницы из Ульяновской области пообщались с жильцами отделения по тренировочному сопровождаемому проживанию инвалидов.

Также они ознакомились с работой грабовского психоневрологического интерната.

Ожидается, что руководители стационарных учреждений социального обслуживания Ульяновской области будут направлены в данное учреждение для ознакомления с опытом создания доступной среды для маломобильных категорий жителей, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

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