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Шестеро молодых инвалидов заселились в реабилитационный центр в Кичкилейке

09:44 | 06.04.2019 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2019. PenzaNews. Шестеро молодых людей с ограниченными возможностями здоровья из Нижнего Ломова, Кузнецка и Пензы стали первыми жильцами нового корпуса областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, построенного в селе Кичкилейка.

Шестеро молодых инвалидов заселились в реабилитационный центр в Кичкилейке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минтруда, в учреждении созданы все условия для того, чтобы освоить навыки самостоятельной жизни.

«Кухни-столовые оборудованы современной бытовой техникой. Ребята уже сами готовят себе завтрак. На следующей неделе планируется самостоятельное приготовление ими ужина», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что также в распоряжении молодых инвалидов находятся тренажерный зал для занятий адаптивной физкультурой, компьютерный класс и комната отдыха.

«В прачечных комнатах с помощью автоматических стиральных машин и гладильных систем можно самостоятельно стирать и гладить вещи. Корпус оборудован подъемником и лифтом со звуковым оповещением. На территории есть спортивный комплекс и площадка для отдыха», — сказали в пресс-службе.

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В Минтруде отметили, что молодые люди будут жить в центе от полугода до трех лет, а после этого им планируется оказать помощь в трудоустройстве.

Стоимость строительства нового корпуса реабилитационного центра в Кичкилейке Пензенской области составила более 89 млн. рублей. При этом около 80,4 млн. рублей было направлено из бюджета Пенсионного фонда России, а оставшаяся сумма — из областного.

14 марта 2019 года было подписано постановление регионального правительства, согласно которому создано государственное бюджетное учреждение системы социальной защиты населения «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов» путем изменения типа существующего ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Директором учреждения является Елена Воронкова.

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