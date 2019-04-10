Владелица иномарки отсудила 500 тыс. рублей после падения деревьев у «Фортуны» в Пензе Общество

Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы взыскал почти 500 тыс. рублей в пользу владелицы автомобиля «Toyota Auris», поврежденного деревьями, которые были повалены ураганным ветром на иномарку вблизи торгового центра «Фортуна» 6 августа 2018 года.

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В качестве надлежащего ответчика был определен владелец деревьев, поскольку они росли на участке, находящемся в его пользовании.

«Его представитель в судебном заседании возражал против заявленных требований, пояснив, что истец, нарушила правила дорожного движения, оставив свое транспортное средство для стоянки в неустановленном месте. По его словам, деревья были здоровыми, упали на автомобиль вследствие стихийного бедствия, а именно — сильного ветра, а сумма ущерба завышена», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

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Он добавил, что третье лицо — МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» — посчитало требования женщины законными, поскольку ответственность за сохранность зеленых насаждений, правильный и своевременный уход за ними на земельном участке, находящемся в собственности владельцев торгового центра «Фортуна», возложена на них, при этом выдача порубочного билета не требуется.

«Согласно сообщению управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы, в августе 2018 года, в том числе 6-го числа, режим ЧС, связанный с неблагоприятными погодными условиями, на территории города не вводился. Таким образом, ответчиком не представлено доказательств наличия объективно непредотвратимых обстоятельств, повлекших причинение ущерба», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что, согласно решению суда, в пользу владелицы машины взыскана стоимость восстановительного ремонта в размере 475 тыс. 900 рублей, расходы на оплату экспертизы — 5 тыс. рублей, на услуги представителя — 10 тыс. рублей и госпошлину — 7 тыс. 959 рублей.

«Решение в законную силу не вступило», — подчеркнул представитель суда.