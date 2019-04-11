В Пензе более 330 детей находятся в социально опасном положении Общество

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Свыше 330 детей, которые воспитываются более чем в 200 проживающих в Пензе семьях, числятся в межведомственном банке данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Владимир Попков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На профилактическом учете в комплексном центре социальной помощи семье и детям находятся 589 семей», — уточнил он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по общественной безопасности, защите прав граждан, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности в минувшую среду, 10 апреля.

Говоря о мерах по предупреждению безнадзорности, Владимир Попков пояснил, что за 2018 год и с начала 2019-го проведено 3 тыс. 180 рейдов, оказана психолого-педагогическая и социально-правовая помощь 8 тыс. 382 семьям.

Читайте также

Мэр Пензы положительно оценил работу лагеря при школе №58

По его словам, важным направлением работы является организация внеурочной занятости несовершеннолетних.

Вице-мэр обратил внимание на то, что дополнительным образованием охвачено 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет, в объединениях на базе школ занимаются 98% учащихся — около 50 тыс. человек.

Владимир Попков отметил, что в образовательных учреждениях работают 134 педагога-психолога.

«Центром занятости населения Пензы совместно с центром занятости молодежи Пензенской области, молодежным центром «Юность», работодателями, администрациями районов города осуществляется работа по трудоустройству подростков и подбору для них рабочих мест в летний период и в свободное от учебы время», — добавил он.

Замглавы администрации Пензы уточнил, что в 2018 году на 20% сократилось число детей и подростков, состоящих на учете в отделениях по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба мэрии.