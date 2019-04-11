Мэр Пензы поручил подготовить монумент воинской славы к торжествам в честь 9 Мая
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Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил подготовить монумент воинской и трудовой славы пензенцев, а также прилегающие территории к предстоящим торжествам в честь Дня Победы.
Фото: Penza-gorod.ru
Так, он дал указание привести в порядок подпорную стену.
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«К празднику следует обновить выцветшие флаги, проверить звуковое сопровождение», — сказал мэр в ходе выезда на место в четверг, 11 апреля.
Кроме того, Виктор Кувайцев распорядился уделить особое внимание маршруту, по которому пройдут участники акции «Бессмертный полк», и отмыть находящиеся на пути конструкции.
«Зеленую зону надо очистить от зимних накоплений, барьерные ограждения — покрасить», — цитирует главу администрации Пензы пресс-служба мэрии.