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В Пензе начали приводить в порядок территорию у памятника Борцам революции

17:40 | 10.04.2019 | Общество

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Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Рабочие приступили к ремонту подпорной стенки мемориального комплекса в историческом центре Пензы, на территории которого расположен памятник Борцам революции.

В Пензе начали приводить в порядок территорию у памятника Борцам революции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В связи с этим ведется монтаж нового ограждения.

То, которое было установлено прежде, закрывало только территорию у строящегося Спасского кафедрального собора. Теперь огороженная площадь стала значительно больше.

На подпорной стенке ведется демонтаж плит.

Поверхность готовится для проведения дальнейших работ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Стройдор» муниципальный контракт на благоустройство территории, прилегающей к Спасскому кафедральному собору. Его цена составила более 148 млн. рублей.

В перечне планируемых работ значится, в частности, отделка подпорной стенки гранитными плитами и установка бортовых камней.

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