В Пензе подростки смогли примерить экипировку спецназа и ОМОНа Общество

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Студенты пензенских колледжей получили возможность примерить экипировку специальных подразделений правоохранительных органов в ходе мероприятия, состоявшегося 11 апреля на площади перед домом молодежи в Пензе по случаю начала весеннего призыва на срочную службу в армии.

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Так, бойцы отряда мобильного особого назначения (ОМОН) управления Росгвардии по Пензенской области подготовили для них шлем и специальный щит весом несколько килограммов. Особый интерес вызвали бронеавтомобиль «Тигр» и выставка образцов специализированного оборудования инженерно-технической службы ОМОНа.

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На площадке спецподразделения «Фобос» управления ФСИН России по Пензенской области все желающие смогли подержать оружие и облачиться в экипировку. При этом присутствовавшие на площадке бойцы были в масках, закрывающих лицо.

Также вблизи дома молодежи находилась пожарная и спасательная техника — две спецмашины, мотоциклы и квадроцикл, которые можно было оценить изнутри.

Кроме того, работал пункт отбора на службу по контракту.

По официальным данным, в мероприятии приняли участие около 250 человек.