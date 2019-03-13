Обматеривший человека сотрудник госучреждения продолжает отвечать за воспитание молодежи Общество

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Руководитель реготделения «Боевого братства», заместитель директора ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области», председатель ОНК Юрий Краснов, оказавшийся в центре скандала после телефонного разговора с координатором движения «Левый фронт» в Поволжье Сергеем Падалкиным, за оскорбление которого он оштрафован на 1 тыс. рублей, продолжает отвечать в госучреждении за военно-патриотическое воспитание и допризывную подготовку. Об этом свидетельствуют данные на сайте «ММЦ».

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Согласно представленным сведениям, в зоне ответственности Юрия Краснова находятся, в частности, вопросы, связанные с профилактикой асоциальных проявлений и с допризывной подготовкой молодежи. Кроме того, он уполномочен посещать различные мероприятия.

Так, в минувший понедельник, 11 марта, Юрий Краснов принял участие в региональном форуме «Моя история», который прошел в доме молодежи. Наряду с другими официальными лицами он был удостоен чести обратиться к собравшимся подросткам с приветственным словом.

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Ранее директор многофункционального молодежного центра Олег Куроедов в ответ на редакционный запрос ИА «PenzaNews» сообщил, что в связи с произошедшим инцидентом к Юрию Краснову применены меры дисциплинарного характера, не уточнив какие именно. При этом руководитель учреждения проигнорировал целый ряд вопросов от СМИ, в том числе о том, планируется ли увольнение Юрия Краснова с занимаемой должности.

Аналогичные вопросы были адресованы министру образования региона Александру Воронкову, так как возглавляемое им ведомство является учредителем ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области». Однако чиновник не стал отвечать на них, а редакционный запрос был перенаправлен директору «ММЦ» Олегу Куроедову.

Согласно сведениям на сайте учреждения, среднемесячная зарплата Юрия Краснова как заместителя многофункционального молодежного центра за 2017 год составляла 26 тыс. 211 рублей, его руководителя Олега Куроедова — 41 тыс. 802 рубля.