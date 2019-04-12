Участники экспедиции «Современный этномир» провели ряд встреч в Казахстане Общество

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Четверо представителей пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО), ставшие участниками второго этапа этнографической экспедиции «Современный этномир», провели ряд встреч в Казахстане.

Фото: пензенское областное отделение РГО

Так, в столице республике, которая до недавнего времени именовалась Астаной, а 23 марта 2019 года была переименована в Нур-Султан, пензенцы посетили офис общественного объединения Qazaq Geography, представляющего собой аналог РГО.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, стороны обменялись информацией о направлениях своей деятельности и обозначили контуры дальнейшего сотрудничества.

«Коллеги рассказали о своем обществе, которое объединило много разрозненных организаций», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что следующим пунктом визита стало представительство Россотрудничества в Казахстане, руководитель которого Константин Воробьев оказал гостям радушный прием.

«Были приглашены наши соотечественники — представители казачьих общин, башкирской, татарской автономий, народных коллективов», — сказал Игорь Пантюшов.

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По его словам, в ходе этой встречи было собрано большое количество материала о том, как выходцы из России сохраняют свои традиции и культуру.

Он отметил, что результаты проведенных опросов и записанные интервью впоследствии будут использованы в том числе при подготовке тематических конференций и публикаций.

Среди других заметных событий Игорь Пантюшов назвал встречу с временным поверенным России в Казахстане Александром Мусиенко, который дал ряд ценных рекомендаций исследователям из Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», второй этап этнографической экспедиции «Современный этномир» по городам Казахстана и Киргизии стартовал 8 апреля и продлится по 24-е число.

В нем принимают участие четверо представителей пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) — Игорь Пантюшов, Олег Ткачев, Ольга Ильина и Алла Тархова.

Планируется, что они посетят места наиболее компактного проживания русскоговорящего населения.