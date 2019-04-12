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Павел Касьянов назначен прокурором Шемышейского района

16:58 | 12.04.2019 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Юрист первого класса Павел Касьянов назначен прокурором Шемышейского района Пензенской области.

Павел Касьянов назначен прокурором Шемышейского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте прокуратуры региона, соответствующий приказ генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подписал в минувший четверг, 11 апреля.

Касьянов Павел Валентинович родился в селе Волчково Белинского района Пензенской области в 1988 году.

В 2010 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

В период с ноября 2011 года по ноябрь 2012-го проходил срочную военную службу.

В феврале 2013 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Сердобского района, заместителя прокурора Башмаковского района.

С 1 декабря 2014 года работал в должности заместителя прокурора Городищенского района.

Не женат.

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