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Пензенцам предложили присоединиться к акции по сохранению деревьев

17:06 | 13.04.2019 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2019. PenzaNews. Представители движения «ЭКА» призвали жителей Пензенской области присоединиться к всероссийской акции «Добавь зеленого», направленной на сохранение уже растущих и посадку новых деревьев и кустарников.

Пензенцам предложили присоединиться к акции по сохранению деревьев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для этого сначала необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Затем участникам будет предложено распространить в соцсетях советы о том, как уберечь леса от пожаров, и изучить правила рационального использования бумаги.

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Кроме того, организаторы подготовили инструкции о том, как внести свой вклад в озеленение территорий, разбить огород на подоконнике или балконе и сделать так называемые «семенные бомбы», представляющие собой комки глины, компоста и семян различных растений.

Также в рамках акции пройдут вебинары о лесовосстановлении и «партизанском» садоводстве.

Акция «Добавь зеленого» стартовала на платформе «Эковики», на которой представлены технологии для популяризации экологичного образа жизни. Всего в течение 2019 года на сайте будет запущено десять таких инициатив.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.

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