Пензенцам предложили присоединиться к акции по сохранению деревьев

Пенза, 13 апреля 2019. PenzaNews. Представители движения «ЭКА» призвали жителей Пензенской области присоединиться к всероссийской акции «Добавь зеленого», направленной на сохранение уже растущих и посадку новых деревьев и кустарников.
Кроме того, организаторы подготовили инструкции о том, как внести свой вклад в озеленение территорий, разбить огород на подоконнике или балконе и сделать так называемые «семенные бомбы», представляющие собой комки глины, компоста и семян различных растений.
Также в рамках акции пройдут вебинары о лесовосстановлении и «партизанском» садоводстве.
Акция «Добавь зеленого» стартовала на платформе «Эковики», на которой представлены технологии для популяризации экологичного образа жизни. Всего в течение 2019 года на сайте будет запущено десять таких инициатив.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.
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