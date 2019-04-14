Покупательница норкового пальто с дефектами отсудила у продавца почти 130 тыс. рублей Общество

Пенза, 14 апреля 2019. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы обязал индивидуального предпринимателя выплатить почти 130 тыс. рублей покупательнице норкового пальто, у которого в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, иск в интересах женщины подала общественная организация «Защита прав потребителей».

«Ее представитель указал, что женщина купила изделие из натурального меха норки за 95 тыс. рублей. Вскоре она обратилась к продавцу с жалобой на неравномерность меха и попросила вернуть деньги за товар. Продавец, осмотрев пальто, признал недостатки, предложив составить письменную претензию, но после получения этого документа деньги так и не вернул», — пояснил собеседник агентства.

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По его словам, представитель предпринимателя в суде согласился возвратить стоимость вещи, но возражал против взыскания судебных расходов и штрафа.

«Судом было принято признание иска в части основного требования, в пользу женщины с ответчика взыскано 95 тыс. рублей. Кроме того, она получит 1 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Также в пользу покупательницы и организации «Защита прав потребителей» будет взыскан штраф — по 24 тыс. рублей каждому. Помимо этого, предприниматель обязан возместить клиентке расходы на оплату юридических услуг и проведение экспертного исследования — всего 8,5 тыс. рублей», — уточнил представитель суда.

Он добавил, что решение пока не вступило в законную силу.