В Пензенской области стартовал сезон навигации маломерных судов Общество

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Сезон навигации для плавания на маломерных судах стартовал в Пензенской области в понедельник, 15 апреля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, в контрольно-надзорной деятельности во время навигации будут участвовать 10 государственных инспекторов по маломерным судам.

«В Пензе дислоцируются два экипажа и три патрульных катера — два «Мастер-500» и один «Мастер-410», на Сурском водохранилище располагаются столько же экипажей и два судна — «Мастер-510» и «Казанка-5м4». Для приема экзаменов у судоводителей в 2019 году получен гидроцикл «Sea-Doo Spark», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что эксплуатация маломерных судов разрешается только после их регистрации в ГИМС, нанесения идентификационных номеров и технического освидетельствования.

«При эксплуатации необходимо соблюдать установленные нормы и технические требования по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количестве двигателей. Управлять маломерным судном, подлежащим государственной регистрации, разрешается лицам, имеющим соответствующие документы», — добавили в управлении.