В Пензе наградили участников конкурса рисунков, посвященного драмтеатру Общество

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Участники областного конкурса детского творчества «Рисуем пензенский драмтеатр» получили награды в ходе торжественной церемонии в учреждении культуры в минувшее воскресенье, 14 апреля.

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Каждому ребенку был вручен диплом, приглашение на возобновленный спектакль «Золушка» в мае, иллюстрированный альбом по истории пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского и сладости. Участникам, нарисовавшим сцены из спектаклей, достались программки с автографами актеров.

Особыми благодарностями отмечены педагоги детских художественных школ и школ искусств, чьи воспитанники представили на конкурс особенно интересные работы. В дополнение к наградам для них и их учеников была специально организована экскурсия по декорационному и бутафорскому цехам театра.

Как сообщается на сайте учреждения культуры, на конкурс поступило в общей сложности около 100 работ, изображающих здание театра, его интерьеры, залы, сцены из спектаклей, актеров, режиссеров и зрителей.

Самый младший участник двухлетний Александр Борисов изобразил сцену из сказки «Бременские музыканты».