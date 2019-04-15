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Участники турслета «Стрит» под Пензой собрали более 150 мешков мусора

09:33 | 15.04.2019 | Общество

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Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Участники турслета «Стрит», посвященного памяти трагически погибшего в 1977 году туриста и радиоинженера Стрита Голубцова, собрали за три дня более 150 мешков мусора в прибрежной зоне Сурского водохранилища в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель природоохранной комиссии пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО), пенсионер Виктор Небога.

Участники турслета «Стрит» под Пензой собрали более 150 мешков мусора

Фото: Виктор Небога

По его словам, тем самым дан старт кампании по очистке от мусора это территории.

Виктор Небога отметил, что организаторы раздавали пакеты для сбора отходов всем желающим, но некоторые восприняли предложение присоединиться к уборке с особым энтузиазмом и наполнили по несколько десятков мешков мусора.

Активист уточнил, что пока емкости сгруппированы в разных местах прибрежной зоны, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — ООО «Управление благоустройства и очистки» — вывезет их в мае в рамках ранее достигнутой договоренности с РГО.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2019 года руководитель природоохранной комиссии пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО), пенсионер Виктор Небога инициировал комплексную работу по очистке берега Сурского водохранилища от мусора и недопущению возникновения новых свалок.

Планируется использовать информацию о скоплениях отходов, собранную активистами РГО.

Кроме проведения уборки, предполагается создание организованных и огороженных мест сбора мусора и указателей направления движения к ним, а также установка табличек, информирующих о 200-метровой водоохранной зоне, где проезд и стоянка автомобилей запрещены и влекут за собой штраф.

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