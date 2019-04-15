Слуцкая и Гурцкая приедут в Пензу в рамках акции «Добропоезд» Общество

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Мероприятия всероссийской акции «Добропоезд», направленной на тиражирование успешных практик адаптации инвалидов, пройдут в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 18 апреля.

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В здании будет организована выставка достижений отечественных и зарубежных производителей, разработчиков оборудования для людей со специальными потребностями, услуг медицинских реабилитационных центров и профилакториев, а также специальных программ туристических компаний и общественных организаций и фондов.

Затем будет открыт форум «Моя история успеха». На нем выступит известная фигуристка, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая и певица, председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Диана Гурцкая.

Кроме того, своими историями поделятся выдающиеся спортсмены с ограниченными возможностями здоровья — двукратный чемпион России по велоспорту и чемпион России по триатлону среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата Ярослав Святославский, мастер спорта по регби на колясках Александр Салогуб, серебряный призер чемпионата мира по зимнему триатлону Юлия Байгузова.

После пройдет круглый стол, посвященный формированию условий для физической, психологической и социокультурной адаптации людей со специальными потребностями. Спикерами станут руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы Удмуртии Екатерина Мухаметгалеева, директор АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий» Дмитрий Петраков, исполнительный директор «Национального парадельфийского комитета России», член управляющего совета чемпионата «Абилимпикс» Наталья Крель.

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Кроме того, состоятся три бесплатных мастер-класса, содержание которых и целевая аудитория подробно описаны в программе акции. Один из них будет посвящен физической активности при сахарном диабете. На нем выступят доцент кафедры пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии СГМУ имени В.И. Разумовского Наталья Филина и спортсменка Юлия Байгузова.

Темой занятия для родителей детей с ДЦП станет адаптивная физкультура. Своим опытом поделятся тренер-наставник волгоградской организации «Федерация спорта лиц с ПОДА» Дмитрий Дружинин и социальный предприниматель Людмила Микалуцкая.

Мастер-класс по адаптивному фитнесу и доступной реабилитации проведут врач спортивной медицины, руководитель проекта «ГТО без границ» Анастасия Зуева и регбист Александр Салогуб.