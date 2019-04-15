Активисты РГО из Пензы ознакомились с духовной жизнью соотечественников в Казахстане Общество

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Четверо представителей пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО), ставшие участниками второго этапа этнографической экспедиции «Современный этномир», ознакомились с духовной жизнью соотечественников, проживающих в Казахстане.

Фото: пензенское областное отделение РГО

Так, в столице республике они посетили собор Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 2009 году, встретились с настоятелем, осмотрели здание епархии и музей при ней.

«Русская православная церковь объединяет русскоговорящих на территории Казахстана, дает им веру», — прокомментировал ИА «PenzaNews» председатель пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

Он добавил, что в ходе визита в Караганду участники экспедиции посетили женский монастырь, Крестовоздвиженский храм и его кельи, церковь Михаила Архангела, а также стройплощадку крупного храма в честь святого Севастиана.

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Игорь Пантюшов обратил внимание на то, что предки епископа Карагандинского и Шахтинского Севастиана, под руководством которого возводится церковь, по материнской линии родом из поселка Башмаково Пензенской области.

«Как нам сказали, он не с каждым встречается, [...] но на предложение встречи с нами он с удовольствием откликнулся», — сказал собеседник агентства, отметив, что епископ дал напутствие активистам РГО и выразил им свою поддержку.

Кроме того, пензенцы в Караганде обсудили с исполнительным директором филиала фонда «Светоч» Таисией Савченко вопросы, связанные с сохранением русского языка на территории Казахстана.

В понедельник, 15 апреля, участники экспедиции прибыли в Алма-Ату, где запланировано их участие в нескольких мероприятиях.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», второй этап этнографической экспедиции «Современный этномир» по городам Казахстана и Киргизии стартовал 8 апреля и продлится по 24-е число.

В нем принимают участие четверо представителей пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) — Игорь Пантюшов, Олег Ткачев, Ольга Ильина и Алла Тархова.

Планируется, что они посетят места наиболее компактного проживания русскоговорящего населения.