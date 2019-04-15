EN
21:20:04 Понедельник, 15 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сергей Цигвинцев награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской»

15:45 | 15.04.2019 | Общество

Печать

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Председатель областной организации ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Цигвинцев удостоен почетного знака «Во славу земли Пензенской».

Сергей Цигвинцев награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Губернатор Иван Белозерцев вручил ему награду в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, тем самым отмечен вклад Сергея Цигвинцева в воспитание молодежи и поддержку ветеранов.

Цигвинцев Сергей Алексеевич родился в Башкирии 13 апреля 1954 года.

В 1976 году окончил Военное морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова по специальности «Инженер радиоэлектронных систем».

С 1976 по 1997 годы служил в рядах Военно-морского флота.

В 1997–1999 годах трудился в филиале Военно-страховой компании.

В 1999–2012 годах работал в ОАО « Солид».

С 2012 по 2016 годы — председатель пензенского морского собрания.

С 2016 года — председатель областной организации ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Член Общественной палаты Пензенской области пятого созыва.

Сторонник партии «Единая Россия». Входит в состав регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России».

Загрузка...
Читайте также
«Территорию жизни» обязали вернуть жильцам переплату за отопление В Пензе открыта горячая линия по вопросам иммунизации
Волонтеры подключились к поискам пропавшего жителя Чемодановки Пензенская область присоединится к проекту «Бюст-мост: против рака груди»
В больнице под Пензой выявлены нарушения требований пожарной безопасности Три пензенских педагога победили в конкурсе «Образовательный Олимп»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама