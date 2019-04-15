Сергей Цигвинцев награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской» Общество

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Председатель областной организации ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Цигвинцев удостоен почетного знака «Во славу земли Пензенской».

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Губернатор Иван Белозерцев вручил ему награду в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, тем самым отмечен вклад Сергея Цигвинцева в воспитание молодежи и поддержку ветеранов.

Цигвинцев Сергей Алексеевич родился в Башкирии 13 апреля 1954 года.

В 1976 году окончил Военное морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова по специальности «Инженер радиоэлектронных систем».

С 1976 по 1997 годы служил в рядах Военно-морского флота.

В 1997–1999 годах трудился в филиале Военно-страховой компании.

В 1999–2012 годах работал в ОАО « Солид».

С 2012 по 2016 годы — председатель пензенского морского собрания.

С 2016 года — председатель областной организации ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Член Общественной палаты Пензенской области пятого созыва.

Сторонник партии «Единая Россия». Входит в состав регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России».