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В Пензе к 9 Мая разместят 30 тематических баннеров

18:16 | 15.04.2019 | Общество

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Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. 30 поздравительных баннеров на отдельно стоящих конструкциях будет размещено в районе монумента воинской и трудовой славы пензенцев и по маршруту движения участников акции «Бессмертный полк». Об этом сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

В Пензе к 9 Мая разместят 30 тематических баннеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мэр добавил, что также на ограждении разделительной полосы на проспекте Победы появится панно «Бессмертный полк», а на видеоэкранах на фасадах зданий будет транслироваться видеоролик «Минута молчания».

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«Планируем установить тематические малые архитектурные формы на территории монумента воинской и трудовой славы, на Юбилейной площади, у памятника «Проводы», в скверах «Журавли» и «Бессмертный полк», — пояснил Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 15 апреля.

Глава городской администрации отметил, что на входных группах учреждений и предприятий будет размещено примерно 2 тыс. тематических стикеров.

«После пасхальных торжеств будет включена иллюминация в режиме триколора в количестве 11 световых каскадов на основных магистралях и мостах, а также подсветка 25 зданий в центральной части города», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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