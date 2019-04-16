Мэр Пензы указал на необходимость благоустройства территории вблизи памятника Лермонтову Общество

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Территория вблизи памятника поэту и писателю Михаилу Лермонтову, который установлен на улице Кирова в Пензе перед историческим зданием областной библиотеки, названной в его честь, должна быть благоустроена. Такую задачу поставил мэр Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что в ближайшее время будет реализован проект по обновлению оборонительного вала.

Вместе с тем, по словам Виктора Кувайцева, территория рядом с памятником осталась без внимания.

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«Надо подумать нам, и, когда мы будем делать, может быть, тротуары, включить эту территорию в программу, но там подпорная стенка», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 16 апреля.

Глава администрации города поручил специалистам продумать оптимальный вариант.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского», которому в оперативное управление передан объект, состоящий из деревянной звонницы с мортирой, а также земельные участки, заключило договор с ООО «Пензенская инновационная компания» на сумму более 22 млн. рублей на благоустройство оборонительного вала.

В центральной части исторического вала предусмотрены: устройство лестницы, которая будет являться элементом пешеходной связи от Спасского собора до памятника «Первопоселенец»; замена деревянных конструкций звонницы «Мортира»; обустройство декоративной подсветки и ограждения, а также другие виды работ.