В Пензе благоустроят территорию в районе оборонительного вала Общество

Пенза, 13 апреля 2019. PenzaNews. Проект по благоустройству оборонительного вала и близлежащей территории в исторической части города будет реализован в Пензе в ближайшее время. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Развитие этой территории инициировал губернатор области Иван Белозерцев. Он следит за ходом подготовки к реализации этого проекта и оказывает необходимую поддержку муниципалитету», — пояснил собеседник агентства.

Глава городской администрации обратил внимание на то, что проведена серьезная предварительная работа, связанная с оформлением документации.

Так, по словам Виктора Кувайцева, объект, состоящий деревянной звонницы с мортирой, был принят в муниципальную казну города и передан в оперативное управление МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского».

«Это сделано для того, чтобы было основание для выполнения работ по благоустройству территории вдоль улицы Кирова — между улицами Лермонтова и Карла Маркса — и создания пешеходной связи от Спасского кафедрального собора до памятника «Первопоселенец», — сказал мэр Пензы.

Он добавил, что также в бессрочное пользование учреждению предоставлены земельные участки, на которых расположена достопримечательность.

«В итоге привычный нам оборонительный вал изменит свой вид. Это будет способствовать повышению туристической привлекательности объекта, даст возможность по-новому оценить красоту нашего города, позволит открыть новый маршрут для пеших прогулок по историческому центру Пензы», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Мэр уточнил, что денежные средства на благоустройство земельных участков предусмотрены в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы».

«Конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ завершены. Договор заключен с ООО «Пензенская инновационная компания», — сообщил он.

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Согласно данным портала госзакупок, цена договора составила более 22 млн. рублей. Работы требуется выполнить до 30 ноября 2019 года.

Как отмечается в документации, проектными решениями в центральной части исторического вала предусмотрены: устройство лестницы, которая будет являться элементом пешеходной связи от Спасского собора до памятника «Первопоселенец»; замена деревянных конструкций звонницы «Мортира»; обустройство декоративной подсветки и ограждения, а также другие виды работ.

«Вал, сооруженный в 1666 году» является объектом культурного наследия федерального значения. В непосредственной близости — на улице Белинского, 8 — находится «Здание казенной палаты, где в 1865–1866 годах работал писатель-сатирик Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович», которое также относится к объектам культурного наследия федерального значения. Это будет учитываться при производстве работ по благоустройству.