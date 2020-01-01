В Пензенской области иностранцу сначала разрешили жить в России, а потом оштрафовали за это Общество

Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудник миграционной службы привлечен к дисциплинарной ответственности за незаконное продление разрешенного срока пребывания гражданина Казахстана в России, который проживал в Пензенской области.

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«Установлено, что ранее россиянка обратилась в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Пензенскому району с заявлением о постановке на учет своего брата — гражданина Казахстана — по миграционной карте с частной целью въезда. Мужчина был поставлен на учет и проживал у сестры в Пензенском районе на законных основаниях. По окончании срока пребывания они обратились в отделение по вопросам миграции с просьбой о продлении периода миграционного учета», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, инспектор отдела полиции продлил учет иностранца по месту пребывания до 2020 года.

«Впоследствии в ходе обработки документов миграционными органами было установлено, что оснований для продления сроков его нахождения на территории России не было. В связи с этим в базу данных сведения в отношении мужчины внесены не были, имеющийся у него документ, свидетельствующий о продлении срока учета, изъят», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что введенный в заблуждение относительно законности своего нахождения на территории России иностранец также был оштрафован за нарушение миграционного законодательства.

«После выявления отсутствия оснований для продления срока пребывания мужчина вынужден был срочно покинуть пределы страны. Оспоренное им постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение миграционного режима в судебном порядке признано незаконным. По результатам проверки прокурор Пензенского района внес в адрес начальника ОМВД России представление об устранении нарушений. Оно рассмотрено и удовлетворено», — добавила Светлана Артамонова.