Ирина Слуцкая рассказала, как ей удалось преодолеть болезнь и не предать свою мечту Общество

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Известная российская фигуристка, общественный и политический деятель, председатель президиума Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая, которая прибыла в Пензу в рамках акции «Добропоезд», поделилась своим опытом преодоления болезни и достижения поставленных задач.

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Спортсменка сообщила, что в 2003 году, когда на ее счету уже было несколько побед на чемпионатах Европы, она почувствовала себя плохо — у нее повысилась температура, появились боли, начали отекать ноги и появляться синяки, но врачи не могли понять, что именно с ней происходит.

«В один прекрасный день, когда я утром проснулась, я поняла, что не чувствую ровно половину ноги. Я опять пошла по врачам — от одного к другому, от другого к третьему — и в конце концов вышла на специалиста, который на меня посмотрел и сказал, что, похоже, у меня системное ревматоидное заболевание. Он отправил меня к моему лечащему врачу, к которому я попала уже когда практически не могла ходить», — пояснила Ирина Слуцкая в ходе форума, состоявшегося в рамках акции «Добропоезд» в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 18 апреля.

Она добавила, что ей были назначены гормональные препараты, при этом специалисты не давали никаких прогнозов о перспективах возвращения в фигурное катание — это оказалось ударом для молодой спортсменки, желающей в будущем стать матерью.

«Я вернулась в палату, легла и поняла, что либо я сейчас встану и буду бороться, либо […] пролежу до конца своих дней. Я приняла правильное решение на тот момент. Я встала на сторону врача, и мы вместе с ним начали бороться с этой непонятной и зловещей болячкой», — отметила фигуристка.

Ирина Слуцкая уточнила, что ей пришлось жестко контролировать питание, чтобы не набрать лишний вес, и постепенно удалось снизить дозу гормональных препаратов, которые, тем не менее, ей придется принимать всю жизнь.

По ее словам, спустя некоторое время она решила вернуться в спорт: ежедневно утром ездила в больницу, потом — на тренировку, а затем — снова в медицинское учреждение, чтобы держать под контролем свое состояние.

«Передо мной стояла еще одна задача: так как гормональные препараты являются допингом в спорте, я должна была получить от вышестоящего руководства разрешение на то, что могу принимать их и выступать. Это тоже был очень длительный и волнительный процесс, но, слава богу, мне все разрешили», — сказала участница акции «Добропоезд».

Ирина Слуцкая отметила, что в определенный момент ей разрешили поехать на чемпионат мира, на котором она заняла девятое место.

«Для меня как для человека, прошедшего страшные испытания, это была победа, но, к сожалению, общество у нас настроено по-другому. Мне откровенно в глаза говорили: «Слава богу, ты закончила свою карьеру», в спину шипели», — призналась она.

Вместе с тем Ирина Слуцкая подчеркнула, что это не сломило ее, и она только сильнее стала бороться за возможность еще раз выступить на состязаниях мирового уровня.

«На следующий сезон я выиграла все соревнования, которые только можно, включая чемпионат мира в Москве», — сказала фигуристка.

Спортсменка добавила, что страх перед неизвестностью и опасения, вызванные редким заболеванием, в тот период были самыми серьезными факторами, которые требовалось преодолеть.

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«Вера и цели свое берут, когда ты не предаешь свою мечту. […] У меня сегодня двое потрясающих деток — мальчик и девочка. У меня за плечами многие выигранные чемпионаты и медали Олимпийских игр. Я научилась дружить со своей болезнью. Я научилась перешагивать через тех людей, которые шипят в затылок, что ты ничего не сможешь», — пояснила Ирина Слуцкая, выразив надежду на то, что ее личный прием и истории других участников акции вдохновят пензенцев на достижение успеха.

Всероссийская акция «Добропоезд», организованная Добровольным физкультурным союзом, проходит с 16 по 26 апреля. Она стартовала в Москве, а затем продолжилась в Тамбове и Пензе. Также участники намерены посетить Уфу, Челябинск, Омск, Тюмень, Пермь, Киров, Нижний Новгород и вернуться в столицу.

Основная цель акции — улучшение условий для достижения максимальной физической, психологической и социальной адаптации людей с инвалидностью посредством реализации комплекса мероприятий по внедрению успешных практик и методик в регионах России.

Одним из ключевых событий является форум «Моя история успеха».